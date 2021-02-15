«البيوضي»: ليس مستغربا أن تحاط مشاورات تشكيل «حكومة دبيبة» بسرية كبيرة

أبدى المحلل السياسي سليمان البيوضي، قناعته بقدرة عبد الحميد دبيبة، على التوصل إلى طاقم وزاري متوازن سياسياً، ومن حيث التوزيع الجغرافي أيضاً.

وقال البيوضي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “دبيبة سينجح في ذلك رغم حالة الجدل والاستقطاب والتصنيفات الجبرية التي تُفرض على شخص رئيس الوزراء المكلف، والشخصيات كافة التي ضمّتها القائمة الفائزة في ملتقى الحوار”.

وأضاف “أتوقع أن يراعي تشكيل الحكومة ثلاثة توازنات، تتمثل في الكفاءة، ثم التمثيل السياسي، والمحاصصة، كما سيتم إشراك حزب العدالة والبناء -الذراع السياسية لإخوان ليبيا- في إطار التمثيل السياسي فقط، ولن يكون تعبيراً عن هيمنة أو طغيان الآيديولوجية الفكرية لـ(الإخوان) على التشكيل الوزاري”.

وتابع “إدراك القائمين على تلك الحكومة ضرورة ضم شخصيات ذات انتماءات سياسية مختلفة لتسهيل الحصول على ثقة البرلمان أولاً، ولتفادي العراقيل التي توضع في طريقها من أطراف يدّعون تأييدها علناً ويناصبونها العداء سراً، وبالتالي من غير المستغرب أن تحاط مشاورات تشكيلها بسرية كبيرة”.