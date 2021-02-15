«المقري»: قاعدة الوطية بمثابة الحد الغربي للدولة العثمانية الجديدة

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه والتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، يستعجلون في تنفيذ الخريطة الجديدة للدولة العثمانية لسنة 2050، وحدها الغربي ليبيا وعلامة الانطلاق منطقة الوطية، حيث قاعدة خلوصي الاسم الجديد وزير دفاعه الذي تنازل عنها ابن موطنه الإزميري الأصل (فائز السراج).

أضاف “المقري” على حسابه بـ”فيسبوك”: “تضم خريطة الدولة العثمانية الجديدة، مصر والسعودية دون الدولة الصهيونية وايران وأيضا بقية دول الخليج ، وللأسف ولازالت هذه الأخيرة (الكويت) تستقبل وزير خارجية تركيا بالأحضان، في الوقت الذي تكشف فيه فعاليات تركية بما فيها أنها عربية الجنس واللغة والدم”.

وتابع “المقري”: “سنكون نحن العرب مبكراً، تروساً عبيداً في خدمة السلطان العثماني الجديد، فيا أيها العرب ليس أكثر من تكونوا أنذالاً تبعاً يضربكم الكرباج العثماني، وتدفعون الميري لخزينة الباب العالي ” وفق قوله.