بدء مباحثات إعادة العمل بالسفارة المصرية في طرابلس

ناقش مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق مع وفد من وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الإثنين آخر تطورات إعادة العمل في السفارة المصرية بطرابلس، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وبدأ الاجتماع صباح اليوم الإثنين في مقر «خارجية الوفاق» بطرابلس، علما أن الوفد المصري وصل أمس إلى العاصمة للتنسيق بين البلدين لإعادة افتتاح السفارة المصرية.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق لـ«بوابة الوسط» أمس الأحد إن الزيارة تأتي بناء على المحادثات التي أجراها الوزير خارجية المفوض محمد الطاهر سيالة مع المسؤولين المصريين خلال حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى وجود ترتيبات جرى اتخاذها مؤخرا بهدف عودة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، واستئناف العمل لتقدم الخدمات القنصلية إلى كافة للمواطنين الليبيين، بما فيها منح تأشيرات الدخول إلى مصر.

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