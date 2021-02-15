النعاس: الاستفتاء انتصار لإرادة الشعب

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، جميع المؤسسات الوطنية التقيّد بأحكام الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب الليبي.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الاستفتاء؛ انتصار إرادة الشعب)، :”إن الاستفتاء حق أصيل للشعوب وليس بدعة أو منحة من أحد، ونصّ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 على وجوب الاستفتاء على مشروع الدستور، كما أكّدت التعديلات الدستورية اللاحقة على تمكين الشعب من الإستفتاء وآخرها التعديل العاشر بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور وهو الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 2018/11/26″.

وتابع، :”النصوص الدستورية ملزمة لكل المؤسسات وتحديدا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أن المادة 3 من القانون رقم6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء قد نصّت على الآتي: (يناط بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استلامها لهذا القانون). (وقد استلمت المفوضية القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء الدستوري بتاريخ 2018/11/28). وفي الخلاصة نقول: الهيئة التأسيسية أقرّت مشروع الدستور بتاريخ 2017/7/29 وخلال اسبوع من إقرار المشروع أخطرت كل المؤسسات بما في ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور، وعلى كل المؤسسات الوطنية التقيّد بأحكام الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب الليبي”.