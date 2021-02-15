انطلاق الجلسة التشاورية للبرلمان في طبرق

انطلقت، بمدينة طبرق، اليوم الاثنين، الجلسة التشاورية لمجلس النواب بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح.

وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، قد أوضح أمس الأحد، أن الجلسة ستناقش وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة.

من جهته طالب النائب عن الجنوب علي السعيدي، في مداخلته أمام خلال الجلسة، بإسناد رئاسة المجلس لإقليم فزان “الجنوب”، قائلا “طالما تولى رئاسة المجلس الرئاسي شخصية من الشرق، وتولى منصب رئيس الحكومة رئيس من الغرب، فمن حق الجنوب الليبي أن يترأس مجلس النواب الليبي”.