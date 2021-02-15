العباني: نتوقع أن تخضع التركيبة الوزارية للمحاصصة الجهوية بدرجة كبيرة

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب محمد عامر العباني أن تخضع التركيبة الوزارية للمحاصصة الجهوية بدرجة كبيرة، في محاولة لضمان منحها الثقة من مجلس النواب أو أعضاء ملتقى الحوار السياسي إذا فشل البرلمان في ذلك.

العباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضاف: “بعض مؤيدي رئيس الوزراء المكلف يحاولون الترويج للحكومة المقبلة بأنها ستكون من التكنوقراط، هؤلاء يتناسون أن العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة وأدت في النهاية لاختيار هذه السلطة قامت على المحاصصة الجهوية والمناطقية”.

ورأى أنه باستثناء حقيبتي الدفاع والخارجية اللتين يُشترط مراجعة المجلس الرئاسي بشأن من يشغلهما، لن تكون أمام دبيبة مشكلة تُذكر في ترضية أي حزب أو قوى أو مسؤول حالي وإشراكه بحكومته، إذ لا توجد جماعة مهيمنة سوى تنظيم الإخوان، مردفًا: “ولا نستبعد فوزه بأكثر من حقيبة وزارية”.

عضو البرلمان استبعد خروج ليبيا من مربع الوصاية التركية؛ مما سيزيد من انزعاج المنطقة الشرقية، ملمحًا إلى الدعم التركي المعلن لكل من الإخوان وعبد الحميد دبيبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية