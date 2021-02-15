«المنفي» يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب

في إطار التشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الليبي، التقي اليوم الاثنين الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة حيث هنأ الحضور الرئيس بمناسبة توليه زمام المجلس الرئاسى الليبي الجديد.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص بـ”المنفي” كان من ابرز الملفات هو الجنوب الليبي وما يعانيه من إحتياجات مختلفة ومناقشة سبل حلحلتها كما تم النقاش عن تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

وأكد أعضاء النواب عن الجنوب دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي و علي أن يستمر التواصل من خلال النائب الثاني لرئيس المجلس النواب الليبي الدكتور احميد حومة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبي