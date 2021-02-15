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عقيل: حكومة الدبيبة يجب أن تكون سياسية لا تكنوقراطية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل  أن الأمم المتحدة اتبعت منهجية معيبة، وفتحت الأبواب أمام الجميع لمن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.

عقيل وفي تصريح لقناة “الغد” أمس الأحد أضاف: “الدبيبة لا يبحث عن أطباء وطباخين ليقول بدأ مراجعة السير الذاتية لتشكيل الحكومة”.

وأكد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ارتكب خطأ كبيرًا عندما أوحى للدبيبة بأنه يجب أن يشكل حكومة كفاءات مصغرة، مشددًا على أنه ليس من حقه أن يعطي إملاءات لرئيس الحكومة قبل أن يتخذ هذه الخطوة.

عقيل أبدى تعجبه من دعوة المجتمع الدولي الذي قال: إن الحل يجب أن يكون سياسيًا، أن يفرض عبر لسان أكبر سفير لأكبر دولة بأن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. قائلًا: “هذه الحكومة يجب أن تكون سياسية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الامر عادي كخلط الزهر بالكادي فلا ولن تكون في ليببا اي سواء هذه او حكومه لاحقه بدون إملاءات خارجيه فبعيد السو عنكم غادي يا ليبيين ياللي بالأستقلالية القرار حالمين فالسفير الأمريكي لدى ليبيا لم يرتكب خطأ كبيرًا عندما أوحى للدبيبة بأنه يجب أن يشكل حكومة كفاءات مصغرة، فالسفير قام بآمري اعتيادي هو أن يعطي إملاءات لرئيس الحكومة الليبيه فلا احد يستغرب من اعطاء إملاءات لحكومه اوجدتها إملاءات صادره لاستيفاني ونفذتها طبقا لما قيل لها الآمر عادي وفوق من العادي فمن آتي لرئاسة حكومه بإملاءات سيسير أمور البلاد بإملاءات فدبيبه لم تختاره اراده ليبيه داخل ليبيا بمعزل عن تدخل الدول الاستعماريه فأتفق الاوروبيين واردوغان والاخوان والامريكان علي ان تكون التوليفه هذه هي التي ستسير الامور في ليبيا بما يخدم مصالح من أختاروها وبالنصح تعهدوها

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