غوقة: الدبيبة أمامه 10 أيام فقط ليفي بتعهداته بتشكيل وزاري للسلطة التي ستمنحه الثقة

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة إن الوتيرة التي تسير بها خطوات الحكومة الليبية المؤقتة لا تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك تعقيبًا على أداء رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة.

غوقة وفي لقاء مع قناة “الغد” المصرية أمس الأحد أضاف: “لقد مرَّ قرابة الـ10 أيام ولم يحدث شيء يذكر، سوى الترحيبات والاستقبالات ونشوة السلطة الجديدة”، مشيرًا إلى عدم وجود مبشرات بشأن إنتاج حكومة كفاءات أو حكومة تكنوقراط.

وأكد غوقة أن الدبيبة أمامه 10 أيام فقط ليفي بتعهداته بتشكيل وزاري للسلطة التي ستمنحه الثقة، والأمور إلى الآن لا تبدو فيها ما يبشر، لافتًا إلى أن الدبيبة يضيع الوقت.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية