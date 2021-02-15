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 مباحثات حول إعادة العمل بالسفارة المصرية في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

ناقش مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق مع وفد من وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، آخر تطورات إعادة العمل في السفارة المصرية بطرابلس،  وفق وكالة الأنباء الليبية.

وبدأ الاجتماع صباح اليوم الإثنين في مقر خارجية الوفاق بطرابلس، علما أن الوفد المصري وصل أمس إلى العاصمة للتنسيق بين البلدين لإعادة افتتاح السفارة المصرية.

وأشارت مصادر بخارجية الوفاق إلى وجود ترتيبات جرى اتخاذها مؤخرا بهدف عودة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، واستئناف العمل لتقدم الخدمات القنصلية إلى كافة للمواطنين الليبيين، بما فيها منح تأشيرات الدخول إلى مصر.

الوسوم

السفارة المصرية طرابلس خارجية الوفاق

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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