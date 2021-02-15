مجلس النواب بطبرق يعقد جلسة تشاورية برئاسة «عقيله صالح»

عقدت جلسة تشاورية، اليوم الاثنين، لمجلس النواب بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وذلك لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة التشاورية لمجلس النواب، التي عقدت في دار السلام بطـبرق، خرجت بالعديد من النتائج.

وقالت المصادر: “المجلس طالب الحكومة بمباشرة أعمالها من سرت وعدم تهميش أي إقليم من الاقاليم الثلاثة وعدم تهميش أي مدينة حتى في الاقليم الواحد والالتزام بما جاءت به المبادرة”.

وأضافت “طلب المجلس من الحكومة ضرورة العمل على إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، كما قرر الحاضرون عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت لمنـح الثقة للحكومة”.

وتابعت “بحث البرلمان خلال الجلسة تشكيل لجنة من مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة للعمل على إنشاء أحد المشاريع التي تحتاجها مدينة طبرق وفاءً من مجلس النواب للمدينة على احتضانها للمجلس طيلة الفترة الماضية”.