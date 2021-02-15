المكتب الإعلامي لدبيبه: التشكيلة الوزارية ستكون جاهزة خلال 21 يوما

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة قبل انقضاء مدة الـ21 يوما الممنوحة لرئيس الحكومة بتقديم وزارته.

وأعرب المكتب الإعلامي، في بيان عن أمله أن يلتئم مجلس النواب ويطالب الدبيبة بتقديم تشكيلته الوزارية، كاشفا أن آلية التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة ستكون عبر تواصل رئيس الحكومة من خلال الدوائر الانتخابية الـ 13 سواء بالاستماع إلى الترشيحات أو طرح الأسماء.

ونفى المكتب الإعلامي، صحة الأسماء المطروحة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مجرد تكهنات وغير صحيحة.

وأشار المكتب، إلى أن “الدبيبه” يحرص على أن تكون حكومته ممثلة لكل المكونات الليبية وأنه سيكون جاهز خلال 21 يوماً

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24