المصرف المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دينار

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، أنه سيطرح إصدارا جديد من العملة فئة 5 دينار، مشيرا إلى أنها مصنوعة من مادة البوليمير.

وقال عبد اللطيف التونسي، مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس: “إن الكمية الأولية التي تم التعاقد عليها من فئة 5 دينار هي 5 مليار دينار ووصلت شحنة منها خلال الأسبوع المنصرم”.

وأضاف التونسي “تم التعاقد كما هو معتاد مع شركة ديلا روا الإنجليزية وستتم طباعة كامل هذه العملة مع هذه الشركة الانجليزية لأنها شريك استراتيجي لمصرف ليبيا المركزي وهي الشركة الوحيدة التي طبعت الفئات النقدية من العملات الورقية في ليبيا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا”.