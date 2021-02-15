المهدوي: الإخوان سيعملون على عرقلة مهام الحكومة الجديدة

وصف الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، التطورات الأخيرة في الملف الليبي بالتطورات المهمة، موضحا أن هذه التطورات الخاصة بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من شأنها أن تساهم في إحداث انفراجه في الأزمة الليبية. وحذر في الوقت ذات من محاولات تيار الإسلام السياسي من إفشال عمل الحكومة الجديدة وإغراق ليبيا في المزيد من الفوضى. وللمزيد من التفاصيل حول تطورات ومستجدات الملف الليبي، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، وإلى نص الحوار.

-المجلس الرئاسي الجديد وحكومته يسعى فعليا لإنهاء الصراع وتقريب وجهات النظر.

-زيارات المنفي للمنطقة الشرقية خطوة مهم في الدفع بعجلة المصالحة الوطنية.

-المؤسسات السياسية والاقتصادية ستتوحد بمجرد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

-من أبرز التحديات أمام الحكومة هي حل الميلشيات ومواجهة تيار الإسلام السياسي.

-إذا توفرت الإرادة الوطنية ستنجح الحكومة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

-السيناريو المتوقع خلال المرحلة القادمة هو محاولة الإخوان السيطرة على حقول النفط.

كيف تقيم التطورات الأخيرة للملف الليبي؟

التطورات الأخيرة في الملف الليبي هي تطورات مهمة جدا، واعتقد أنها سوف تساهم في إحداث انفراجه في الأزمة الليبية، خصوصا وأن المجلس الرئاسي الجديد وحكومته نالت الرضى والقبول الشعبي وهي تسعى فعليا إلى إنهاء الصراع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

كما أن ما يقوم به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من زيارات للمنطقة الشرقية تعتبر خطوة مهم جدا في الدفع بعجلة المصالحة الوطنية، إضافة إلى إدراك الرجل أن بنغازي هي مفتاح استقرار ليبيا، لأن جميع المشاريع السياسية التي قادت ليبيا خرجت من بنغازي.

ماذا عن رفض “الإخوان” للمصالحة؟

لاحظنا اعتراض الإخوان على زيارات المنفي للمنطقة الشرقية، وهذا له دلالات عدة أهمها الكشف عن عدم رغبة الإخوان في وجود أي توافق وطني في ليبيا، وعدم رغبتهم أيضا في إنهاء حالة الفوضى، واعتقد أنهم سوف يسعون إلى إفشال مهام الرئاسي والحكومة الجديدة.

ما رأيك في أداء البعثة الأممية؟

اعتقد أن البعثة الأممية أداءها ضعيف جدا في إدارة الملف الليبي خصوصا موقفها فيما يخص المعرقلين ورافضي الحل والانتخابات في٢٤ ديسمبر وخاصة وأن قادة الإخوان قد صرحوا مسبقا لعدم استعدادهم للانتخابات، وهذا يقوض الحل في ليبيا أيضا المبعوث الجديد السيد يان كوبيتش يعتبر شخصية غير فعالة في أداء مهامه، وهذا حسب ما تم وصفه به من قبل في إدارته السابقة لبعض الملفات سواء في سوريا أو غيرها.

ما الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة؟

أهم الملفات التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها، هي ملف الانتخابات وإجرائها في موعدها وهذا يعتبر مطلب شعبي، إضافة إلى الملف الاقتصادي ومعالجة أزمة السيولة ونقصها، وملف المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع وملفات أخرى كثيرة ومتشابكة.

كيف يمكن توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية؟

اعتقد أن مسألة توحيد الجيش هذا ما تعمل عليه المؤسسة العسكرية ضمن لجنة ٥+٥ وأهم أولوياتها هو حل الميلشيات وجمع سلاحها وخروج المرتزقة والقوات الاجنبية وتوحيد الجيش، وهذا ما أكده الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاه بالمشير حفتر.

أما المؤسسات الأخرى السياسية والاقتصادية أمرها سهل حيث ستتوحد بمجرد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتصديق عليها من قبل البرلمان.

ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟

أبرز التحديات أمام الحكومة هي حل الميلشيات وجمع سلاحها وإخراجها من العاصمة طرابلس، إضافة إلى مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي سيعمل جهادا على إفشال عمل هذه الحكومة.

برأيك هل تنجح الحكومة الجديدة في بسط نفوذها على كامل ليبيا؟

إذا توفرت الإرادة الوطنية وابتعدت الأجندات الخارجية عن الحكومة الجديدة ستنجح في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وهذا بمساعدة الجيش الوطني الليبي.

ما السيناريو المتوقع خلال الفترة المقبلة؟

السيناريو المتوقع خلال المرحلة القادمة هو محاولة الإخوان السيطرة على حقول النفط بمساعدة تركية مستغلين وقف إطلاق النار، وغض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بصرها عما يفعله الإخوان وتركيا في ليبيا.