سياله يبحث مع وفد مصري إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الوفد المصري برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية محمد ثروت أكد أنه يزور طرابلس لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

وأعرب عن تهانيه للجانب الليبي الوفد بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق في انجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم .

واكد سياله حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة مبينا أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي تقضي بالتعاون الكامل مع الجانب المصري في كل احتياجاتهم لبدء العمل .

وأكد الجانبين حرصهما على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات