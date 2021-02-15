المنفي يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز مشكلات الجنوب

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، أن المنفي إلتقى وفدا من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وأوضح المكتب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم مناقشة أبرز المشكلات التي يعاني منها الجنوب الليبي وسبل حلها بالإضافة إلى موضوع تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المنوط بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

وأشار المكتب إلى أن أعضاء مجلس النواب أكدوا على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، و علي أن يستمر التواصل من خلال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبي.

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