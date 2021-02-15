وفد «الخارجية المصرية» بطرابلس لإعادة افتتاح السفارة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس لبحث ترتيبات اعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

بحسب بيان “سيالة”، نقل الوفد تحيات وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الوزير وقدم خالص التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة ، مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق في انجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم، وفق قوله.

وأكد الوفد بانهم هنا اليوم لبدء خطوات عملية في اعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين، بحسب البيان.

من جانبه، قال “سيالة” إنه حريص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لاعادة افتتاح السفارة وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع اشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل ، وفق قوله.