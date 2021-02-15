عصام منصور يتسلم مهامه مديرا لفرع الرقابة الإدارية بني وليد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن مدير فرع الهيئة بني وليد الجديد عصام أحمد علي منصور تسلم مهام عمله.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه جرت أمس الأحد إجراءات التسليم والاستلام بين مدير الفرع المكلف ومدير الفرع السابق سالم مخلوف ابوراوي تنفيذا لقرار رئيس الهيئة رقم (69) لسنة 2021 ميلادية بشأن تكليف عصام أحمد علي منصور مديرا لفرع هيئة الرقابة الإدارية بني وليد.

وحضر مراسم التسليم والاستلام لجنة الإشراف على عملية التسليم والإستلام المكلفة بقرار السيد رئيس الهيئة رقم (97) لسنة 2021 ميلادي