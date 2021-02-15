سفير الاتحاد الأوروبي: جاهز للعمل مع البعثة الأممية لإنجاح حكومة الوحدة الوطنية الليبية

بحث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل التطورات الليبية مع المبعوث الأممي يان كوبيش.

وعبر ساباديل في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، ورصدتها “الساعة 24″، عن دعمه لبعثة الأمم المتّحدة في ليبيا.

وقال: ” جاهز للعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، للمساهمة في إنجاح حكومة الوحدة الوطنية، والتركيز على الانتخابات، وتحسين ظروف المعيشة”.

ووجه ساباديل الشكر إلى كوبيش، قائلا: “حظ سعيد في رحلتك إلى ليبيا وأتمنى العمل معك”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات التمهيدية التي بدأها كوبيش على مدى الأسبوع الماضي، مع المسؤولين الدوليين لبحث دعم السلطة التنفيذية الجديدة التي خرجت من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.