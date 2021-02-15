بعثة الأمم المتحدة تهنئ المرأة الليبية باليوم الدولي للمرأة والفتاة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

15 February, 2021

تقدمت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتهنئة إلى جميع الليبيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم وتحييهن على إنجازاتهن العلمية.

وهنأت البعثة الأممية, وفق بيان لها اليوم الإثنين, تلقت “بوابة افريقيا الإخبارية” نسخة منه, عضو الزمالة الملكية البريطانية في الكيمياء الحيوية السريرية نجاة الصادق، والدكتورة فاتن عبد الحميد، أول عميد لكلية الطب بجامعة طرابلس، ورانيا رحومة، مهندسة طيران، والدكتورة خيرية أوحيدة، الأستاذة في جامعة سرت والحاصلة على جائزة العالم في علم الأورام والطب لعام 2020، لمساهمتهن القيمة في مجال العلوم وجهودهن لتحفيز النساء الأخريات على المشاركة في هذا المجال والنجاح فيه.

وأضاف البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل دعم المرأة الليبية وتشجيعها, كما ستعمل على تمكين المرأة الليبية التي تقود الابتكار والعلوم والتنمية, وستواصل البعثة تعزيز الإجراءات الرامية إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق المرأة، وذلك لإيمانها القوي بأن ازدهار المجتمع الليبي يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة الليبية، بما في ذلك في مجال العلوم.