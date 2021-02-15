سعيد يدعو السلطة الجديدة لانتهاج سياسة متوازنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية لانتهاج سياسة متوازنة وعدم تغليب مصلحة طرف على حساب آخر.

وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نتمنى أن نرى سياسة متوازنة من قبل المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، لا تغليب لمصلحة طرف على حساب آخر ولا مدينة أو قبيلة على أخرى”.

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وأضاف سعيد موجها حديثه لرئيسي المجلس الرئاسي والحكومة “زيارة مدنكم والاجتماع مع أهلكم شيء إيجابي نشجعكم عليه، لكن لا تنسوا إنكم اليوم تمثلون كل ليبيا” داعيا إلى “استمرار التواصل مع باقي المدن، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التهميش والإقصاء وتقديم الدعم والخدمات بعدالة وإنصاف لكافة مناطق ليبيا” معتبرا أن هذا هو “المعيار الرئيسي لتقييم الأداء وما مدى الالتزام بمبدأ الحوكمة الرشيدة