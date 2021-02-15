الصغير: أعضاء مجلس الدولة لايرغبون بالمضي قدما في اجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري

ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب الهادي الصغير أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بأنهم لايرغبون في المضي قدما في اجراء الانتخابات المقررة بـ 24 من شهر ديسمبر المقبل كما يرغب بقية الليبيين.

الصغير وفي كلمة له اليوم الإثنين خلال الجلسة التشاورية لمجلس النواب بمدينة طبرق أضاف أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات حضر معهم في الغردقة، وأكد لهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك استفتاء في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات.

ورأى الصغير أن ما توصلوا اليه من مشاورات مع مجلس الدولة وما توصلوا اليه من تعديل في الإعلان الدستوري يتم إحالته الى اللجنة التشريعية، لإعداد قاعدة دستورية وعرضها على أعضاء مجلس النواب.