توزيع مستلزمات طبية على المراكز الصحية في باطن الجبل

قام جهاز الإمداد الطبي باطن الجبل؛ بتوزيع شحنة أدوية على المراكز الصحية، سعيًا نحو تخفيف العبء الكبير الذي تعاني منه المرافق الصحية في بدر وتيجي وأولاد طالب وتندميرة الشمالية.

وتعتبر هذه الكمية التي تم توزيعها، جزءًا من الأدوية والمعدات الطبية المتبقية في مخازن الجهاز.

وقال مدير جهاز الإمداد الطبي باطن الجبل، سعيد زنقاح في لقاء أجرته معه “218NEWS” إن شحنة أخرى مزودة من الإمداد الطبي بطرابلس سوف تصل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “المخازن تحتاج إلى دعم كبير، وخاصةً لمرضى الأمراض المزمنة مثل “السكري والأمراض النفسية والضغط”.

وأشار إلى أن الإمدادات شملت “الكمامات والمعقمات والمضادات الحيوية والكحول” وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى.

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