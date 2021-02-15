لجنة مكافحة كورونا بطرابلس: فرق التطعيم الميدانية تستعد لتطبيق حملة التطعيمات

عقدت اللجنة التنسيقية التقنية التابعة للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في طرابلس، اجتماعا مع فرق العمل الميدانية، وذلك استعدادا لتطبيق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في الأسابيع القليلة القادمة.

وحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة فقد تم بحث الاستعدادات على الأرض من ناحية الأعراض الجانبية للقاح وكيفية التخلص من المخلفات الطبية، والاستعداد للتدريب على مستوى البلديات ومراكز التطعيمات، وجهوزية المنظومة التي سيسجل عليها المواطنون، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة

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