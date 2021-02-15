البعثة الأممية: وزير الخارجية التونسي يبحث مع كوبيش الأوضاع الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التطورات الليبية مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا يان كوبيش.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الجرندي استقبل كوبيش اليوم الاثنين لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وأكد الوزير التونسي التزام بلاده الدائم باستقرار ليبيا، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

المبعوث الخاص كوبيش بالدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة تتمتع بكامل السيادة.

كما شكر السلطات التونسية على دعمها المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وزار كوبيش في وقت سابق اليوم الاثنين، تونس، وعقد لقاء مع الرئيس قيس سعيد، في قصر قرطاج.