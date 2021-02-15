كوبيتش يبحث مع خارجية تونس الوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الجرندي أكد التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

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من جانبه أشاد كوبيش بالدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة تتمتع بكامل السيادة معربا عن شكره للسلطات التونسية على دعمها المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.