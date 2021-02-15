الأحمر: عدد الأعضاء المتواجدين حاليًا بصبراتة يفوق 60 عضوًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن المجلس سيعقد جلسة تشاورية عند الساعة الثالثة عصرًا بمدينة صبراتة، تمهيدًا لعقد الجلسة الرسمية غدًا الثلاثاء.

الأحمر وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الإثنين، أوضح أن الجلسة ستناقش التئام أعضائه، وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة المنتخبة، وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس وتغيير الرئاسة، لافتًا إلى أن عدد الأعضاء المتواجدين حاليًا بصبراتة يفوق 60 عضوًا.

وأوضح الأحمر أن النواب ما زالوا يتوافدون إلى المدينة على دفعات متتالية، مبينًا أنه لاعتماد الحكومة الجديدة يجب أن يكون النصاب 86 عضوًا، كذلك الأمر على عقد جلسة رسمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية