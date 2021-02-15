مفوضية اللاجئين: ليبيا لا تزال نقطة عبور للهجرة إلى أوروبا

جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأكيدها على أن ليبيا لا تزال تشكل نقطة عبور للهجرة من شمال إفريقيا باتجاه أوروبا.

وأفادت المفوضية في تحديثها الشهري عن يناير الماضي، بأنها تحاول حماية الأفراد المستضعفين؛ مثل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وكبار السن، والحالات الطبية، والنساء المعرضات للخطر، أو ضحايا الاتجار، حيث تقدم المفوضية من خلال شريكتها لجنة الإنقاذ الدولية، الخدمات الطبية ومواد الإغاثة الأساسية.

وبينت المفوضية أنه اعتبارًا من 31 يناير الماضي، اعترض خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة والإدارة العامة للأمن الساحلي ما مجموعه 469 شخصًا في مواقع مختلفة على طول الساحل الليبي.

وأشارت المفوضية، أنه خلال نفس الفترة من العام الماضي، اعترضوا 1040 لاجئًا ومهاجرًا في البحر، متابعة أنه حتى الآن في عام 2021م، أبلغت السلطات المحلية الليبية عن فقد 65 شخصًا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وفي وقت سابق أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة أنه “تم إنقاذ ما يقرب من 140 شخصًا على متن زورقين من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى طرابلس.

وفي الثلث الأخير من يناير الماضي، جددت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال تعليقها على غرق سفينة قبالة الساحل الليبي وسط البحر الأبيض المتوسط، والذي أودى بحياة 43 شخصًا على الأقل، فيما تم إنقاذ 10 ناجين ونقلهم إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل في زوارة، دعوتهما للمجتمع الدولي من أجل تحول عاجل وقابل للقياس في نهج الوضع في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أن دعوتها تشمل إنهاء عمليات العودة إلى الموانئ غير الآمنة، وإنشاء آلية إنزال آمنة ويمكن التنبؤ بها، يليها عرض تضامن ملموس من الدول الأوروبية مع البلدان التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الوافدين.

وجددت التأكيد أنه لا يزال وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا محفوفًا بالمخاطر؛ حيث تتواصل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي في أقسى الظروف، إضافة إلى تعرض العديد منهم للإيذاء والاستغلال من قبل المُتاجِرين والمُهربين، الذين يُحتجزونهم مقابل فدية ويتعرضون للتعذيب والإيذاء.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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