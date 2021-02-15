سيالة يبحث مع وفد مصري ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية

ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم الإثنين الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية، الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس؛ لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين.

الوفد نقل بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق تحيات وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى سيالة، وقدم خالص التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على أمن واستقرار ليبيا، ومتمنيًا للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولًا إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وأكد الوفد بانهم اليوم في طرابلس لبدء خطوات عملية في اعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

بدوره، أكد سيالة حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي بالتعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.

وبحسب الوزارة فإن اللقاء يعتبر فرصة للتأكيد على حرص الجانبين الليبي والمصري على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية