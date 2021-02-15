المهدوي: يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للانتخابات

طالب المحلل السياسي علي المهدوي، رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بإعطاء الحكومة الجديدة الأولوية لثلاث ملفات فقط، كالانتخابات القادمة، والمصالحة الوطنية وإنهاء المشاكل الاقتصادية الصعبة أمام المواطنين.

ودعا المهداوي، في تصريح إعلامي، الدبيبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ومتنوعة تستوعب كافة الليبيين دون محاصصة.

وقال المهدوي، إن الدبيبة كان قد أكد في كلمته على تشكيل حكومة تراعي النزاهة والتنوع، وهو يبحث عمن يقدم شيء فعلي وهو ما يؤكد أنه يسعى لإنجاح حكومته، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يزال شكل حكومته العام غامضا.

وتساءل المهداوي، هل ستكون حكومة تكنوقراط أم حكومة محاصصة سياسية، لافتا إلى أن واقع الأمر أن الفترة المعطاة لتشكيل الحكومة قصيرة جدا ويصعب على أي شخص خلالها تشكيل حكومة قوية”.

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