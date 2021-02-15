الرئيس التونسي لـ ” كوبيش” : مستعدون لتوفير الإمكانيات لإنجاح المرحلة الراهنة والمقبلة في ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، التقى المبعوث الأممي الجديد للدعم لدى ليبيا يان كوبيش لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن سعيد أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة ووضع كل إمكانياتها لإنجاح المرحلة الراهنة و المقبلة في ليبيا.

و نقلت الرئاسة عن سعيد قوله إن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على أثر الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية موقتة إلى شرعية داخلية دائمة ويجب الوقف بجانبها انطلاقًا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.

وأشارت الرئاسة إلى أن سعيد اعتبر أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا يعد نجاحًا لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة، لافتة إلى أن المبعوث الأممي ثمن الدور المتميز لتونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا، لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر 2020.

ولفتت الرئاسة إلى أن كوبيش أبدى استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع مجلس الأمن و تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقراره.

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