الشركة العامة تحذر من انهيار المنظومة الكهربائية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

حذرت الشركة العامة للكهرباء من أن استمرار على مكونات الشبكة سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الكهربائية.

ودعت الشركة في بيان لها الجهات الأمنية والضبطية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم للحفاظ على الشبكة الكهربائية والمال العام.

وأكدت الشركة أن التعديات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية تشكل عائقا كبيرا أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم.

وأضافت الشركة أن مظاهر التعدي على الشبكة العامة تتمثل في سرقة الأسلاك والكوابل والمحولات مبينة أن استفحال هذه الظاهرة السلبية وانتشارها في عدد من مناطق البلاد يؤثر على نمط حياة السكان ويرفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء وكذلك تحويل جهود العاملين بالشركة إلى ترميم الأضرار المتعمدة بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير.

ولفتت الشركة إلى أنه في يوم واحد تم سرقة أسلاك بطول 8850 متر من مناطق مختلفة (قصر بن غشير والحي الصناعي، تاجوراء وبئر الأسطى ميلاد) ما تسبب في فقد التغذية عن نحو 142 محول 11/0.4 وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق.