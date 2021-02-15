تقرير: تركيا تغرق أسواق ليبيا بالبضائع الفاسدة

أكد تقرير صحفي أن تركيا ضاعفت من أطماعها في ثروات الشعب الليبي، للخروج من الحصار الذي فرضته على نفسها، فأغرقت أسواق ليبيا بالبضائع الفاسدة.

وأشار التقرير إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، أعلن ضبط شحنة عصير فاسدة في مصراتة غربي البلاد، قادمة من تركيا بسبب تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام ووجود شوائب داخلها.

وأفاد المركز بأن الفرق الرقابية أعدمت حوالي ألفي كرتونة من شحنة العصير الفاسدة التي ضبطت في مدينة مصراتة، غربي ليبيا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا، بضائع فاسدة للأسواق الليبية، ففي 29 يناير الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، ضبط شحنة شيكولاتة موردة من تركيا.

وقال مركز الرقابة في بيان إن الفرق الرقابية التابعة له، رفضت شحنة شيكولاتة موردة، من تركيا لاحتوائها على ألوان محظورة، مشيرًا إلى أن الشحنة تقدر بـ665 كرتونة.

وفي أكتوبر الماضي، تمكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، من ضبط شحنة عصير برتقال فاسدة أرسلتها تركيا إلى غربي ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري.

وبين المركز أن سبب رفض شحنة العصير، والتي تقدر بـ6763 كرتونة، يرجع إلى مخالفتها المواصفات القياسية الليبية، ووجود تغيير في الطعم والقوام، مؤكدًا أن العينات تحتوي على عوائق وشوائب.

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