بليحق: اخترنا سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

بليحق: مجلس النواب يختار سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس عقد جلسته التشاورية اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال بليحق في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الجلسة افتتحت بكلمة شاملة لرئيس مجلس النواب تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق التخير، كما مشددا على ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه بعد المداولات خلصت الجلسة إلى عدد من القرارات، أولها مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.

وانتهت الجلسة إلى ضرورة العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، داعية الحكومة للعمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

وقرر المجلس عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة “5 +5″، والالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وأكد مجلس النواب على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل له دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم، مشيرا إلى تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد.

كما قرر المجلس عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه.