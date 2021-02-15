بليحق: النواب المجتمعون في طبرق يتفقون على ثمان نقاط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

اتفق أعضاء مجلس النواب في جلستهم التشاورية اليوم الاثنين بمدينة طبرق على ثمانية نقاط أساسية تتمثل في مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب اتفقوا في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه على العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن وكذلك يجب على الحكومة العمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

واتفق النواب على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5 مع الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 و التأكيد على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم و تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها و إصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد وكذلك عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت اليه وبذلك علقت جلسة اليوم .

وبين بليحق أن أن جلسة اليوم افتتحت بكلمة شاملة لصالح تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي اطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق الاخير، كما تناولت الكلمة ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة .