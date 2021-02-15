عاصفة قطبية “نادرة” تصل ليبيا ومصر وبلاد الشام والسعودية

أفادت البيانات الخاصة بمراكز متخصصة بالمناخ والطقس بحدوث عاصفة ثلجية وصفت بـ”التاريخية والنادرة”، تصل، اليوم الإثنين، إلى منطقة بلاد الشام والعراق ومصر والسعودية ويصل تأثيرها إلى ليبيا.

وأوضحت بيانات نماذج الطقس العالمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط على موعد مع عاصفة ثلجية قطبية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يتشكل منخفض “عميق جدا” من أصل قطبي حول جزيرة قبرص.

وتندفع كتلة قطبية هوائية باردة من جميع الطبقات باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، تتساقط على أثرها الثلوج في مختلف المناطق الجبلية في بلاد الشام والعراق ومصر وبعض المرتفعات شمالي السعودية وبعض الأجزاء من ليبيا وبعض مناطق إفريقيا في أبرد موجة شهدتها المنطقة منذ ست سنوات.

وحسب “المركز العربي للمناخ”، تندفع الرياح القطبية “شديدة البرودة” بدءا من اليوم الإثنين، صوب البحر الأبيض المتوسط، تتسبب بموجة برد في مناطق تونس وليبيا وشرق الجزائر

وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية وتتساقط الثلوج على بعض مرتفعات ليبيا. ويزداد تدفق الرياح القطبية مع نهاية الأسبوع الجاري قادمة من القطب الشمالي، حيث يغطي أجزاء من قارة أوروبا وإفريقيا وغربي قارة آسيا بحالة هي الأندر من نوعها.

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