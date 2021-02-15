المنفي يلتقي وفد أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي برئاسة حومة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، في مدينة طبرق أمس، وفدا من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فمن أبرز الملفات المطروحة احتياجات الجنوب الليبي وما يعانيه، ومناقشة سبل حلحلتها.

كما تمت مناقشة تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المنوطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

وأكد وفد نواب الجنوب دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، مشددين على أن يستمر التواصل بينهم وبين المجلس الرئاسي لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبي.

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