الرئاسة التونسية: قيس سعيد يؤكد مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستقرار ليبيا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات الليبية مع وزير الخارجية بحكومته عثمان الجرندي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن هذا اللقاء كان فرصة لتجديد التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا، واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.

وزار المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في وقت سابق اليوم الاثنين، تونس، وعقد لقاء مع الرئيس قيس سعيد، في قصر قرطاج.

واستقبل الجرندي كوبيش اليوم الاثنين لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وأكد الوزير التونسي التزام بلاده الدائم باستقرار ليبيا، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.