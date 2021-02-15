بلدية بني وليد تطالب بتوفير مشغلات تحاليل ومستلزمات الوقاية من «كورونا» لفريق الرصد

طالب المجلس البلدي بني وليد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفير مشغلات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ومستلزمات وقائية لأعضاء فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة.

جاءت مطالبة البلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» لعضو المجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد عقب زيارته، اليوم الإثنين، إلى مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، سامي سلامة.

وقال حامد إن الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل داخل مقر فريق الرصد والتقصي الذي قال إنه «يعمل باقل الإمكانيات والظروف»، داعيا وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض الاهتمام بمنتسبي الفريق لافتقارهم لأبسط الاحتياجات اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.

وأكد حامد أن المختبر الطبي في بني وليد يحتاج أيضا إلى كمية من المشغلات الخاصة بأخذ العينات والكشف عليها إضافة إلى بعض المعدات الخاصة بالحماية الشخصية مثل الأقنعة وغيرها، مطالبا الجهات المختصة بسرعة توفيرها.

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