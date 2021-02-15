شركة الكهرباء: سرقة 1650 متر أسلاك في زليتن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين سرقة أسلاك مسافة 1650 متر بمدينة في مناطق متفرقة من زليتن.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن، وكذلك سرقة أسلاك كهربائية مسافة 450 متر من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى تخريب محول بقوة 220 ميجاوات تابع لإحدى التشاركيات والذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب.