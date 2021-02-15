العامة للكهرباء: سرقة أسلاك مسافة 1650 متر وتخريب محول

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1650 متر وتخريب محول.

وأكدت الشركة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لاتزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين.

وأوضحت الشركة، أنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن، بالإضافة إلى سرقة أسلاك كهربائية مسافة 450 متر من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن، وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن.

وأضافت الشركة، أنه تم تخريب محول بقوة 220 ميجاوات لتشاركية الذهبية للدواجن والذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب.

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