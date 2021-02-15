تونس: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

جددت تونس التأكيد على وقوفها إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بحسب المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية.

وجرى خلال اللقاء تجديد التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.