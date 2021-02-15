دورات تدريبية لأمهات وزوجات وأخوات الشهداء والجرحى والمفقودين

فقدت عدد كبير من النساء المعيل الوحيد للعائلة فترة الحرب في بنغازي التي امتدت لثلاثة سنوات متتالية، ومع صعوبة الوضع الاقتصادي وقلة السيولة النقدية والتأخر في صرف المرتبات لمدة قد تتجاوز ثلاثة أشهر، وجدت هؤلاء النسوة أنفسهن في مواجهة مجتمع قد لا يرحمهن ولا يقدر تضحيات ازواجهن او ابنائهن او اخواتهن، فقد يتعرضن للابتزاز او المساومة او التسول والاعتماد على الإعانات من الجمعيات الخيرية التي في أحيان كثيرة قد لاتصل اليهن.

تنسيقية تمكين ودعم المرأة بالقيادة العامة بالقوات المسلحة الليبية، وضعت برنامجا تدريبيا دعما لهؤلاء النسوة وبالتالي تمكينهن في عمل يكفل لهن حياة كريمة، فتقول منسق عام التنسيقية الدكتورة عائشة البرغثي عن انطلاق هذا البرنامج:

من أجل دعم وتمكين المرأة اقتصاديا قمنا بإعداد برنامج تدريبي في مختلف التخصصات التي تحتاجها المرأة في سوق العمل، وتتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد، وتعتبر هذه الدورة هي الثانية لهذا العام، وشملت تخصصي إعداد السكرتارية وقيادة الحاسوب ICDL “”، واستهدفت الدورة ستون متدربة من أمهات وزوجات وأخوات الشهداء، والجرحى والمفقودين، والنازحات، والأرامل والمطلقات من ذوات الدخل المحدود، وتمت هذه الدورة بالتعاون مع وزارة التعليم، والمعهد العالي للمهن الهندسية التابع للهياة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وعن توفير مدى توفر فرص عمل لهؤلاء النساء بعد تخرجهن من الدورات تقول:

سوف نقوم بتوفير فرص عمل للخريجات من هذه الدورات، ونقوم بتوظيفهن في جهات معينة تحتاج للتخصصات التي قمنا بالتدريب فيهن، وقد اتفقنا مع وزارة العمل، والقوى العاملة، وصندوقي الضمان والتضامن الاجتماعيين بشأن ذلك، وعلى الرغم مما تمر به البلاد حاليا من تغيير للحكومة فإننا متمسكون بما نقوم به فنحن ندعم ونساند المرأة ونهتم بها في كل مجال.

وتشير الدكتورة عائشة بأن: التنسيقية تهتم بالمرأة في كل المجالات وأنها ستقدم الدعم في جانب تأهيل المرأة لدخول مجال العمل مستمر ولن يتوقف فلازالت هناك دورات في مجال التنمية البشرية، والموارد البشرية من أجل توعية المرأة وتثقيفها، كما إننا نهتم بتأهيل المرأة في الجانب الصحي، حيث ستنطلق قريبا دورة في مجال التمريض، بالإضافة إلى الاهتمام بجانب المشروعات الصغرى، والمتوسطة، وبهذا الخصوص اجتمعت التنسيقية مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين على إقامة دورات تثقيفية فيما يخص مشاريع الأسرة المنتجة، والمشاريع المتوسطة والصغرى، قامت التنسيقية الفترة الماضية بالاتصال بوزير الاقتصاد من أجل تشغيل النساء بعد تخرجهن من هذه الدورات في المصانع الموجودة في بنغازي.وتوضع الدكتورة عائشة بأن: العمل لن يكون على مستوى بنغازي، بل نحن منطلقين على مستوى المنطقة الشرقية، والجنوبية والوسطى، التابعات للحكومة الليبية، وإننا نسعى إلى دعم المرأة التي فقدت العائل الوحيد للعائلة ولم تستطع بعدها الحصول على قوت يومها، والدورات كما قلنا تتطرق وتشمل كل التخصصات المطلوبة في سوق العمل الليبي حاليا ستكون هناك دورات للخياطة التي سنوفر قريبا المادة الخام للعمل والبدء فيها، كما ان دورات الحاسوب تشمل على جانبين العملي في المعامل والتعامل مع الكمبيوتر مباشرة، كذلك الجانب النظري من تكوين خلفية معرفية لهن عن كل تخصص هن راغبات في التدرب فيه.

هل هناك شروط معينة لقبول هؤلاء المتدربات تقول: لا توجد شروط معينة لقبول المتدربات عدا اللاتي ذكرناها سلفا من أنها تكون أرملة أو أخت أو أم شهيد أو جريح أو مفقود إضافة إلى النازحات، والأرامل والمطلقات من ذوات الدخل المحدود، ولكن عندما تتقدم المتدربة للتدريب في الدورة عليها أن تحضر بعض الأوراق مثل صورتين شخصية، وصورة من إثبات الهوية بطاقة شخصية، أو جواز سفر، والرقم الوطني من أجل اصدار شهادة معتمدة لهن من التنسيقية، ووزارة التعليم، والهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وحول المدربات اللاتي يقمن بإعطاء هذه الدورات تقول: المدربات اللاتي يقمن بإعطاء هذه الدورات هن من حملة المؤهلات العليا، ومتخصصات في مجالهن، ويتم ترشيحهن من المعهد الذي يقوم باستضافة الدورات.

وتختم الدكتورة عائشة البرغثي الحوار قائلة: لازالت الدورات مستمرة فهذا من صلب عمل التنسيقية التي من أهدافها دعم المرأة في المجالات كافة.