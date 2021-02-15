مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية في طبرق للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة

طبرق 15 فبراير (وال)- عقد مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق برئاسة فخامة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين، جلسة تشاورية بحضور معالي النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.

هذا وناقش المجلس خلال جلسته وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق – لوكالة الأنباء الليبية – إن جلسة اليوم افتتحت بكلمة فخامة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق الأخير، وإلى ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف بليحق أنه بعد المداولات خلصت جلسة اليوم إلى التأكيد على مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا، والعمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، وأن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل من مدينة سرت بوسط ليبيا، بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها، نظرًا لتوفر الإقامة ومقرات الإدارية وتوفر الأمن وعدم وجود للمليشيات.

وأشار بليحق إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عقد جلسة خاصة بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5، إلى جانب الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد على إن منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره، طبقًا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم، وتكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق، وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد، بالإضافة إلى عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية، للنظر فيما توصلت إليه وبذلك علقت جلسة اليوم. (وال- طبرق) ر ت

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