المنفي يلتقي بعدد من نواب الجنوب

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، اليوم الإثنين، في طبرق، بوفد من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

وأفاد مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن اللقاء جاء في إطار التشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الليبي، حيث هنأ الأعضاء المنفي بمهام المجلس.

وأوضح المكتب الإعلامي، اللقاء ركّز على ملف الجنوب الليبي وما يعانيه من احتياجات مختلفة ومناقشة سبل حلحلتها.

كما تم نقاش تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

وقال المكتب، إن نواب الجنوب أكدوا للمنفي دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الجديد، وعلى أن يستمر التواصل من خلال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي ونائبه عن الجنوب، موسي الكوني، لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبي.