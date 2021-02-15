معيتيق يبحث مع شركة الكهرباء إجراءات مواجهة الذروة الشتوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين مع رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة ابراهيم الفلاح، وعدد من المختصين المكلفين بمتابعة اوضاع الشركة الإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المجتمعين بديوان رئاسة الوزراء استعرضو أمام معيتيق الوضع العام للشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج التنفيذي المتعلق بإعادة تشغيل وصيانة عدد من محطات الطاقة الكهربائية للاستفادة من خدماتها