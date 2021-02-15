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بعثة الأمم المتحدة: مستمرون في خلق المزيد من الفرص دعما للمرأة الليبية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتهنئة المرأة الليبية باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

وتقدمت البعثة بالتهنئة إلى جميع الليبيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم وحيتهن على إنجازاتهن العلمية.

وأعلنت البعثة، أنها سوف تعمل يداً بيد مع المرأة الليبية لخلق المزيد من الفرص سعيا وراء التقدم والتطور ولدعم وتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها بما في ذلك أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت البعثة، أنها سوف تواصل دعم المرأة الليبية وتشجيعها وسوف تعمل على تمكين المرأة الليبية التي تقود الابتكار والعلوم والتنمية.

كما ستواصل البعثة تعزيز الإجراءات الرامية إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق المرأة، وذلك لإيمانها القوي بأن ازدهار المجتمع الليبي يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة الليبية، بما في ذلك في مجال العلوم.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • بصراحة الليبيونزبا يقبلون بالتدخلات الخارجية في الشءون الداخلية الليبية والاي يحكمها الغرف والدين والقبيلة والاعراف الاجتماعية وخاصة الدينية في شءون النساء والأطفال وهذه أشياء تمس الشأن الشرعي الليبي الذي اساسه الدين الاسلامي والاعراف المتعلقة بذلك . ولا توجد اي قوى اخرى تستطيع التدخل في هذه الشءون –
    وعلى الشءون الاجتماعية والاوقاف الدينية اتخاذ موقف لردع اي تدخلات في الشءون الاجتماعية المتعلقة بالدولة
    قال الله تعالى ”
    ” ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم ان استطاعوا ”
    صدق الله العظيم والحمد لله بالإسلام دينا والله ربا ومحمدا عليه السلام معلما ورسولا

    رد

  • الامن الوقاءي الليبي المسلح:
    15 فبراير، 2021 الساعة 6:58 م
    بصراحة الليبيون لا يقبلون بالتدخلات الخارجية في الشءون الداخلية الليبية والاي يحكمها العرف والدين والقبيلة والاعراف الاجتماعية وخاصة الدينية في شءون النساء والأطفال وهذه أشياء مثل الزواج والطلاق والميراث والكفالة في الشأن الشرعي الليبي الذي اساسه الدين الاسلامي والاعراف المتعلقة بذلك . ولا توجد اي قوى اخرى تستطيع التدخل في هذه الشءون –
    وعلى الشءون الاجتماعية والاوقاف الدينية اتخاذ موقف لردع اي تدخلات في الشءون الاجتماعية المتعلقة بالدولة
    قال الله تعالى ”
    ” ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم ان استطاعوا ”
    صدق الله العظيم والحمد لله بالإسلام دينا والله ربا ومحمدا عليه السلام معلما ورسولا .

    رد