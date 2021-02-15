بعثة الأمم المتحدة: مستمرون في خلق المزيد من الفرص دعما للمرأة الليبية

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتهنئة المرأة الليبية باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

وتقدمت البعثة بالتهنئة إلى جميع الليبيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم وحيتهن على إنجازاتهن العلمية.

وأعلنت البعثة، أنها سوف تعمل يداً بيد مع المرأة الليبية لخلق المزيد من الفرص سعيا وراء التقدم والتطور ولدعم وتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها بما في ذلك أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت البعثة، أنها سوف تواصل دعم المرأة الليبية وتشجيعها وسوف تعمل على تمكين المرأة الليبية التي تقود الابتكار والعلوم والتنمية.

كما ستواصل البعثة تعزيز الإجراءات الرامية إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق المرأة، وذلك لإيمانها القوي بأن ازدهار المجتمع الليبي يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة الليبية، بما في ذلك في مجال العلوم.

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