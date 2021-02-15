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عاجل // حمودة: دبيبة باشر مداولات تشكيل الحكومة وفق المدة المحددة في خارطة الطريق

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أكد أن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، باشر مداولات تشكيل الحكومة وفق المدة المحددة في خارطة الطريق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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