عاجل // حمودة: دبيبة باشر مداولات تشكيل الحكومة وفق المدة المحددة في خارطة الطريق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أكد أن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، باشر مداولات تشكيل الحكومة وفق المدة المحددة في خارطة الطريق.

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