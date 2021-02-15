بليحق: جلسة خاصة للنواب بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس عقد جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.

وأكد بليحق، في بيان للمجلس، أنه بعد المداولات خلصت جلسة اليوم إلى مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.

وأضاف بليحق، أن النواب أكدوا أنه يجب على الحكومة العمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها، وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وايضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

وشدد بليحق، على أنه سيتم عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5، مشيرا إلى أن النواب أكدوا على الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وأشار بليحق، أن جلسة اليوم خلصت إلى التأكيد على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم.

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