وزير الخارجية يبحث منح أذونات العمل لمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، على أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمنح أذونات العمل لمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية، خلال اجتماع بديوان الوزارة ببنغازي.

استعرض قرار مجلس الوزراء رقم واحد وستين، الصادر في الحادي عشر من فبراير الجاري، داعيا اللجنة إلى تعميمه على المدارس لتصحيح أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة الليبيين.

وتمت الموافقة على منح إذن المزاولة للمدرسة الهندية لاستفائها كافة الشروط المطلوبة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الإثنين القادم، بحضور كافة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبة لاستكمال تسوية وتصحيح أوضاعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا